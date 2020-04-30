Мишустин заразился коронавирусом, главы МИД “Нормандской четверки” провели виртуальные переговоры. Главное за день
30.04.2020, 23:25, Новости дня
COVID-19 у российского премьера
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера назначен Андрей Белоусов.
Тестирование в Украине
Украина достигла показателя 30 тыс. ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Банковский законопроект
Верховная Рада утвердила упрощенную процедуру рассмотрения в сессионном зале поправок к “антиколомойскому” законопроекту.
Нормандский формат
Министры иностранных дел стран “Нормандской четверки” общались в режиме видеоконференции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что беседа прошла конструктивно, но “иногда было напряженно”.
Жуткий случай в Харькове
На улице в Харькове увидели обнаженную женщину. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. Обезглавленное тело нашел в доме в поселке Подворки дядя погибшей девочки. Женщину арестовали на 60 суток.
Умерла Нина Кирсо
Солистка популярной украинской группы “Фристайл” Нина Кирсо умерла в Полтаве, она не вышла из комы после инсульта, который случился с ней в июне 2018 года.
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