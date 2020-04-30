Мишустин заразился коронавирусом, главы МИД “Нормандской четверки” провели виртуальные переговоры. Главное за день

30.04.2020, 23:25, Новости дня

COVID-19 у российского премьера

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера назначен Андрей Белоусов.

Тестирование в Украине

Украина достигла показателя 30 тыс. ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Банковский законопроект

Верховная Рада утвердила упрощенную процедуру рассмотрения в сессионном зале поправок к “антиколомойскому” законопроекту.

Нормандский формат

Министры иностранных дел стран “Нормандской четверки” общались в режиме видеоконференции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что беседа прошла конструктивно, но “иногда было напряженно”.

Жуткий случай в Харькове

На улице в Харькове увидели обнаженную женщину. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. Обезглавленное тело нашел в доме в поселке Подворки дядя погибшей девочки. Женщину арестовали на 60 суток.

Умерла Нина Кирсо

Солистка популярной украинской группы “Фристайл” Нина Кирсо умерла в Полтаве, она не вышла из комы после инсульта, который случился с ней в июне 2018 года.