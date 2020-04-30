 

Грудное вскармливание снижает риск диабета у женщин — выводы южнокорейских ученых

30.04.2020, 23:20, Разное

Женский организм подвергается серьезной нагрузке во время беременности, что может приводить в том числе и к развитию диабета. Нередко заболевание развивается на фоне роста сопротивляемости организма к инсулину, который происходит в результате увеличения массы тела будущей матери. Южнокорейские ученые из Института передовых технологий провели эксперимент с участием 174 женщин, из них 85 кормили ребенка грудью в течение двух месяцев после родов и потом еще в течение трех лет. Исследование показало, что во время грудного вскармливания происходит активный синтез серотонина, который воздействует в том числе и на функциональность бета-клеток поджелудочной железы, а также на гомеостаз глюкозы. Это значительно снижает риск развития диабета после родов.

По словам ученых, защитный эффект от стимуляции выработки серотонина сохраняется до трех с половиной лет. Также влияние оказывает гормон пролактин, который вырабатывается у кормящих матерей — он способствует выработке молока и стимулирует бета-клетки, вырабатывающие инсулин.

«Мы были рады доказать, что лактация приносит пользу женскому метаболическому здоровью, улучшая массу и функцию бета-клеток, а также гликемический контроль», – сообщил профессор Ким из Высшей школы медицинской науки и техники Южной Кореи. По его словам, эти и будущие исследования станут основой для разработки новых терапевтических средств для предотвращения метаболических нарушений у матерей.



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