Безопасность на Донбассе обсудили в «нормандском формате»

30.04.2020, 23:18, Новости дня

КИЕВ – Министры иностранных дел стран – участниц «нормандского формата» призвали Россию поддержать призыв Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня. Об этом 30 апреля говорится в коммюнике по итогам проведения видеоконференции главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России.

«Украина продолжает искать способы решить конфликт и демонстрирует конструктивный подход. Мы ожидаем конструктивный подход в ответ», – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Дмитрий Кулеба указал на принцип «сначала безопасность» и необходимость немедленного выполнения безопасности положений Минских договоренностей как ключевых предпосылок для стабильного прогресса на других треках мирного урегулирования.

«Безопасность остается ключевым вопросом для деэскалации. И само исполнение части безопасности Минских договоренностей до сих пор вызывает наибольшее беспокойство. Поэтому надо начинать разговор именно с нее», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украина также подняла вопрос о восстановлении контроля над государственной границей в зоне конфликта и предложила провести консультации в Трехсторонней контактной группе.

Министры отметили прогресс в вопросе освобождения удерживаемых лиц. Министр Дмитрий Кулеба возобновил требование по освобождению всех граждан Украины, включая тех, кто незаконно удерживается в России и на территории временно оккупированного Крыма.

Глава МИД Украины предложил ряд практических шагов, среди которых обновление плана разминирования и восстановления беспрепятственной деятельности СММ ОБСЕ на всей неподконтрольной территории.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что разговор в формате министров иностранных дел «нормандской четверки» стал первым за почти два года.

Министры иностранных дел обсудили состояние имплементации общих согласованных выводов Парижского саммита в «нормандском формате», который прошел 11 декабря 2019. Они также обсудили «шаги на пути к подготовки следующего саммита в Берлине».

Переговоры министров после встречи президентов в Париже

По мнению политолога Петра Олещука, после перезапуска «нормандского формата» – встречи в Париже в декабре 2019 года, стороны ожидают прекращения боевых действий на Донбассе. В этом процессе, по его словам, мяч на стороне России.

«Об этом говорил министр иностранных дел Германии, и чтобы как-то напомнить России об этом, нужны такие встречи в формате министров. Кроме того, стороны зондируют настроение Кремля, так или иначе ситуация в мире изменилась, и как показала встреча в «нормандском формате» на уровне президентов в декабре 2019 года, Россия не готова к реальной имплементации Минских соглашений без существенных политических уступок со стороны Украины», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что за последние полгода украинская власть «много сделала» для реализации Минских соглашений – отвела Вооруженные силы на отдельных участках, участвовала в инфраструктурных проектах на Донбассе.

«Украина показывает желание выполнять Минские соглашения, Россия – нет. Но ситуация изменилась в мировом контексте – в цене упала нефть, это не может не отразиться на российском бюджете. Ситуация с коронавирусом – каждая из стран концентрируется на решении своих проблем – эпидемических и экономических. Россия могла бы показать, насколько она готова к реализации Минска-2», – отмечает Петр Олещук.

Политолог подчеркивает, что для того, чтобы «нормандский формат» выглядел «живым, а не мертвым» периодически нужно о нем напоминать, даже если подобные встречи не принесут сразу же конкретных результатов.

Пандемия коронавируса внесла коррективы

Политолог Алексей Якубин считает, что украинская сторона вышла на переговоры в формате видеоконференции с желанием показать «позитивную динамику по миротворческому процессу».

«На это есть запрос в обществе, это было основой для чреды обменов взаимно удерживаемыми лицами, эта динамика послужила желанием создать Консультативный совет для переговоров с неподконтрольными территориями. С другой стороны – желание продвигать миротворческий процесс является желанием и риторикой президента Зеленского, вплоть до получения результатов и его выполнения», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Якубин считает, что ситуация с пандемией коронавируса внесли свои коррективы – диалог министров стран «нормандской четверки» идет в режиме видеоконференции, а на линии разграничения из-за карантина остаются закрытыми пункты пропуска, осложнились возможности для ее пересечения.

«Это влияет на повестку дня, которую рассматривают в официальном Киеве – создать режим и коммуникацию с неподконтрольными территориями, в процессе обсуждения остаются вопросы открытия новых пунктов пропуска», – отмечает Алексей Якубин.

Создание Консультативного органа для переговоров с неподконтрольными территориями, по его словам, можно рассматривать в качестве попытки не нарушать юридически нормы «минского процесса», но в тоже время, иметь возможность для переговоров с Донецком и Луганском.

«И со стороны России были заявления о том, что если Украина хотела бы пересматривать что-то в рамках Минского процесса, то нужно говорить с Отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). И статус Консультационного совета позволяет юридически не признавать ОРДЛО, а с другой стороны вписывается в логику Минских соглашений – в таком формате, общественном, но диалог идет», – подчеркивает Алексей Якубин.

Он также отмечает, что остаются важными для переговоров идеи президента Владимира Зеленского о секторальном разведении сил на Донбассе. Этот вопрос, по мнению политолога, находится среди главных тем в украинской повестке дня.

Призыв в «нормандском формате» обсудить «крымский вопрос»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал министров иностранных дел стран участниц «нормандского формат» обсудить ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«В условиях репрессий, усиливающихся по отношению к крымским татарам и этническим украинцам во временно оккупированном Россией Крыму, категорических отказов российских оккупантов в освобождении крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей Российской Федерации о том, что, мол, «вопрос о принадлежности Крыма закрыт», призываем участников видеоконференции «нормандского формата» на уровне министров, запланированной на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму», – отметил Рефат Чубаров.

Он указал на необходимость дальнейшего усиления санкций в отношении России «до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей».