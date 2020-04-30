В НАСА выбрали разработчиков систем для высадки на Луне

30.04.2020, 23:18, Новости дня

Национальное аэрокосмическое агентство США выбрало три компании, которые будут заниматься разработкой космических аппаратов для первой с 1972 года высадки людей на Луне в рамках программы «Артемида». Контракты получили компании Blue Origin, SpaceX и Dynetics.

Компания Илона Маска SpaceX разрабатывает многоразовый космический корабль Starship, способный садиться на Луну и взлетать с ее поверхности. Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, разрабатывает посадочный модуль Blue Moon, а Dynetics – двухступенчатую систему DHLS.

В НАСА планируют, что к 2024 году одна из выбранных компаний осуществит высадку на Луне нескольких астронавтов, в том числе первой в истории женщины.

В интервью Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн выразил уверенность, что миссию удастся реализовать в назначенный срок, несмотря на то, что первый полет ракеты Space Launch System от концерна Boeing, с помощью которой планируется отправить астронавтов на Луну, будет снова отложен – на этот раз до 2021 года.

По словам Брайденстайна, высадка на Луну «начинает представляться очень реальной».