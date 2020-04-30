МВД заявило о снижении числа семейно-бытовых конфликтов

30.04.2020, 23:16, Новости дня

В период режима самоизоляции в РФ количество преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось на 13%, сообщили в пресс-центре МВД.

«Опубликованные в некоторых СМИ и интернет-ресурсах версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально-экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, не нашли объективного подтверждения. Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось. Преступлений в семейно-бытовой сфере зарегистрировано на 13% меньше, чем год назад, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории сократилось на 16,4%», – сообщили в ведомстве ТАСС.

МВД также поручило министрам внутренних дел республик и начальникам главков информировать граждан о деятельности кризисных центров помощи жертвам домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть после введения мер изоляции в связи с коронавирусом.