Цена майских праздников станет известна в середине месяца

30.04.2020, 23:14, Новости дня

В Москве пик пандемии еще не пройден. Поэтому врачи сегодня бьют в колокола и тревожатся о том, что нас всех ждет после майских праздников.

Об этом сообщил в эфире "60 минут" главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко.

Он отметил, что люди очень устали от самоизоляции, к тому же на майские обещают теплую погоду. Все это создает очень большой соблазн нарушить карантин.

"Но цена такого соблазна может оказаться очень дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов", — добавил Проценко.

Будет ли соблюдаться режим самоизоляции в предстоящие дни, станет понятно в середине мая, считает главврач. Он выразил опасение, что майские праздники могут стать причиной инфекционного взрыва и увеличения количества госпитализированных больных.

Кроме того, Проценко, сам недавно вылечившийся от COVID-19, проинформировал, что за весь период пандемии коронавируса в его клинике заболело 26 сотрудников, 10 из них – врачи.

При этом главврач обратил внимание: число инфицированных докторов в ковидных центрах ниже, чем в других медицинских учреждениях, так как выше настороженность и лучше меры безопасности.

"К счастью, в нашей команде никто пока тяжело не болел, и у нас нет потерь", — уточнил он.

К вопросу о применяемых в больнице тестах, медик разъяснил: "Мы используем тесты на иммуноглобулины к коронавирусу. Их наличие — это результат контакта с инфекцией, и такой пациент не опасен. А опасен тот пациент (носитель), у которого выделяют из мазка носоглотки и ротоглотки коронавирус".

Главврач также рассказал об изменении эпидемиологической обстановки в клинике за последний месяц. Он отметил, что в начале пандемии врачи ориентировались на опыт коллег из Китая и Европы и ожидали больше поступлений пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Сейчас же наблюдается все больше молодых пациентов с тяжелым течением. Каждый пятый больной в госпитальном отделении требует кислородной поддержки. Тем не менее, общая тенденция с другими странами есть: пациенты с сахарным диабетом, сопутствующими заболеваниями и пожилые чаще болеют тяжело или умирают, констатировал Проценко.

По словам главврача, в 40-й больнице лечение пациентов проводится согласно существующим временным рекомендациям Минздрава РФ по диагностике и ведению больных COVID-19.

Она включает в себя, прежде всего, лекарственную терапию — иммуномодулирующие антибиотики в комбинации с ретровирусными препаратами плюс. Для тяжелых больных добавляются препараты, блокирующие цитокиновый шторм. Также широко используется кислородная поддержка различными методами.

В заключение Проценко отметил, что в столице число госпитализированных больных пока, к сожалению, не снижается. А объем коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Москве увеличивается.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 7 099 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших достигло 106,498 человек. При этом в Москве за сутки — 3093 новых случая, общее число диагнозов в столице выросло до отметки в 53,739. За сутки в стране подтвержден 101 летальный случай, из них в Москве — 65. Общее число умерших в РФ составило 1073.