 

“ПСЖ” посвятил титул чемпиона Франции медикам, борющимся с коронавирусом

30.04.2020, 23:14, Новости дня

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", который был признан чемпионом Франции в сезоне 2019/20, посвятил свою победу врачам, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи: "Мы хотели бы посвятить нашу победу в Лиге 1 медицинским работникам и всем тем героям повседневной жизни, находящимся сейчас на передовой, — приводит слова главы "ПСЖ" официальный сайт парижан. — Их самоотверженность на протяжении стольких недель вызывает наше восхищение".

Напомним, что накануне Федерация футбола Франции приняла решение о досрочном завершении сезона в стране из-за эпидемиологической обстановки. В результате этого титул чемпиона решили отдать команде, лидировавшей в таблице на момент паузы. Им и был "ПСЖ".



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