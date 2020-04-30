 

IIHF включила Олега Знарка в символическую сборную Латвии всех времен

30.04.2020, 23:14, Новости дня

Международная федерация хоккея огласила символическую сборную Латвии всех времен, включив в нее бывшего главного тренера сборной РФ Олега Знарка. Его поставили в тройку нападения.

Знарок в составе сборной Латвии три раза выступал в высшем дивизионе чемпионата мира. Вместе с ним в нападение символической сборной всех времен отправлены Хелмут Балдерис и Сергей Жолток, в защите расположились Карлис Скрастиньш и Сендис Озолиньш, вратарем IIHF поставила Артура Ирбе.

Напомним, что за время работы Знарка в качестве наставника сборной России, команда стала чемпионом мира-2014, а в 2018 году завоевала золотые медали Олимпийских игр. На клубном уровне он трижды приводил своих подопечных к победе в Кубке Гагарина: дважды — в "Динамо" (2012, 2013), и еще раз — в СКА (2017).



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