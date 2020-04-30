 

Елена Малышева превратилась в «объект народной ненависти» из-за элитной недвижимости в США

30.04.2020, 23:09, Разное

Известная отечественная телеведущая, врач-терапевт и кардиолог Елена Малышева с недавних пор превратилась в «объект народной ненависти». Из-за расследования Алексея Навального, утверждающего, что ведущая владеет элитной недвижимостью в США, она подверглась настоящей травле в Сети.
Как показало проведённое известным «борцом с коррупцией» Навальным расследование, Елена Малышева является далеко не бедным человеком, а в США у неё даже имеются несколько объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет порядка 10 миллионов долларов. Оппозиционер предполагает, что ведущая получает доход не только от съёмок в программах, но и как «пропагандист правящей российской власти». Именно это позволяет ей жить безбедно и обзаводиться элитным жильём за океаном. Несмотря на то, что слова Навального не имеют реальных подтверждений, Малышева всё же стала «объектом народной ненависти» и переживает массу негатива в свой адрес.

Пользователи соцсети Instagram забросали Елену Малышеву вопросами об американском жилье и просят ответить на вопрос, на какие средства оно приобреталось. Ведущая даже вынуждена была закрыть возможность оставлять комментарии к последней публикации, вероятно, таким образом «дистанцируясь» от нападок хейтеров, информирует интернет-портал «ГлобалМСК».



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