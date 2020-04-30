Путин назвал помощь волонтеров в борьбе с коронавирусом гражданским героизмом

30.04.2020, 23:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе» назвал гражданским героизмом помощь волонтеров россиянам во время борьбы с коронавирусом.

Глава государства в четверг пообщался в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций, передает РИА «Новости».

Он поблагодарил «всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на проблемы, с которыми сталкиваются люди».

«У меня просто возникло желание встретиться хотя бы с теми, кого можно собрать. И как в таких случаях говорят, в вашем лице поприветствовать и поблагодарить всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на те проблемы, с которыми люди сталкиваются. Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам – вообще всем-всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость», – сообщил Путин.

По его словам, «такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия». «У нас «подвиг» и «подвижничество» – это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

По словам президента, «это в традициях, буквально в крови народа, в его генетическом, культурном коде». «И сейчас мы снова вместе», – подчеркнул он.

Ранее Путин призвал государство, бизнес, НКО, волонтеров и всех граждан выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент заверил, что жизнь после победы над угрозой коронавируса в РФ обязательно наладится. Как сообщил глава государства, «в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее». Путин подчеркнул, что нужно «не только преодолеть нынешние испытания и невзгоды, но и создать надежные условия для будущего развития».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о деятельности волонтеров в ходе борьбы с коронавирусом. Так, участники акции #МыВместе в апреле оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием. Тем временем «Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками. Так, активисты движения в Вологодской области устроили специальный концерт в честь юбилея ветерана.

По данным опроса ВЦИОМ, почти три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса.