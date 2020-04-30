В Счетной палате увидели риски неисполнения нацпроекта «Здравоохранение» из-за COVID-19

30.04.2020, 22:53, Новости дня

Счетная палата РФ сообщила о возможных рисках неисполнения нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году из-за массового перепрофилирования больниц на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщила замглавы ведомства Галина Изотова.

«Например, сейчас ряд федеральных учреждений, которые лечат пациентов с болезнями системы кровообращения, в соответствии с постановлением правительства должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В результате это может негативно отразиться на исполнении нацпроекта «Здравоохранение». Тем более, что даже до наступления пандемии почти половина его показателей (46,7%) в 2019 году остались не достигнуты», – отметила Изотова ТАСС.

«С самого начала распространения коронавируса в РФ Счетная палата ведет свой мониторинг развития ситуации и мер, применяемых для борьбы с пандемией», – добавила замглавы ведомства.

В РФ за последние сутки подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.