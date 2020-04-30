 

Онищенко высказался о популяционном иммунитете к коронавирусу в России

30.04.2020, 22:53, Новости дня

В РФ еще не выработался популяционный иммунитет к коронавирусу, об этом говорит динамика эпидемиологического процесса, сообщил бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Сегодня зарегистрирована самая большая цифра [зараженных] – 7 тыс. [человек] – прибавка за прошедшие сутки, так что мы еще идем вверх. Поэтому эпидпроцесс еще поднимается, еще не создал себя популяционный иммунитет», – сообщил Онищенко в эфире «России 1», передает ТАСС.

По его словам, резких изменений в определении групп риска в случае новой коронавирусной инфекции не произойдет, потому важно беречь от болезни людей старшего возраста.

Он также попросил жителей Москвы в майские праздники проявлять «высокую культуру по отношению к здравоохранению».

Ранее Онищенко заявил, что дополнительные пропуска для поездок на дачу могут ввести ближе к майским праздникам.



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