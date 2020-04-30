Службы доставки еды стали использовать в криминальных целях

30.04.2020, 22:53, Новости дня

Водители сервисов по доставке еды во всем мире могут использоваться криминальными структурами для доставки наркотиков и других запрещенных товаров, сообщила штаб-квартира Интерпола.

«Интерпол оповещает о том, что преступные организации используют службы доставки еды для перевозки наркотиков и иных запрещенных средств, тогда как страны закрыты на карантин из-за пандемии COVID-19», – предупредила организация, передает РИА «Новости».

В Ирландии, Малайзии, Испании и Британии полицейские установили сотрудников служб доставки, которые перевозили кокаин, марихуану, кетамин и экстази.

В Испании задержали семерых человек, переодетых в доставщиков еды. Они ездили на велосипедах, мотоцикле и автомобиле, а часть наркотиков спрятали в двойное дно рюкзака для доставки. В Ирландии восемь килограммов кокаина и два пистолета нашли в коробках из-под пиццы.

«Основываясь на этих арестах, а также на инцидентах в других странах, Интерпол выпустил для 194 стран-членов организации «пурпурное уведомление» о новом методе. Пурпурные уведомления предоставляют информацию об объектах, устройствах и методах, используемых преступниками. Доступ к этой информации правоохранительные органы могут получить через защищенный круглосуточный информационный канал Интерпола», – добавили в ведомстве.

Карантинные меры сильно повысили спрос на доставку еды на дом, сотрудники служб доставки сделались обычным явлением на опустевших улицах.

«Доставщики могут быть соучастниками или невольными звеньями в транспортировке наркотиков. В случаях, о которых известно Интерполу, подозреваемые иногда переодевались в сотрудников доставки, а в других случаях доставщики еды умышленно и добровольно перевозили наркотики от криминальных организаций с целью финансовой выгоды», – подчеркнули в Интерполе.

Преступники могут использовать некоторых доставщиков без их ведома. В Малайзии доставщик сам пришел в полицию, когда усомнился в полученном заказе: ему поручили доставить лепешку, а вес посылки составлял 11 килограммов.

Ранее в Подмосковье задержана группировка, продававшая поддельные аппараты искусственной вентиляции легких, сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Роспотребнадзор привел рекомендации по безопасной доставке еды на дом в период пандемии коронавируса. Ведомство посоветовало при заказе еды на дом осуществлять бесконтактную доставку и оплачивать товар онлайн.