 

При горном ударе в шахте на Урале пострадали три человека

30.04.2020, 22:48, Новости дня

В результате горного удара, произошедшего в шахте поселка Калья Свердловской области, получили травмы три шахтера, сообщил источник в экстренных службах.

«На шахте №13 в поселке Калья произошел горный удар. В шахте работали 280 человек, на горизонте, где произошел удар, – восемь человек. Трое получили травмы», – сказал источник ТАСС.

В свою очередь РИА «Новости» сообщает, что в шахте произошел обвал горной породы. На поверхность подняты 280 человек, пострадавшие доставлены в североуральскую центральную городскую больницу.

По предварительным данным, происшествие не повлияло на работу шахты.



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