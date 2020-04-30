При горном ударе в шахте на Урале пострадали три человека

30.04.2020, 22:48, Новости дня

В результате горного удара, произошедшего в шахте поселка Калья Свердловской области, получили травмы три шахтера, сообщил источник в экстренных службах.

«На шахте №13 в поселке Калья произошел горный удар. В шахте работали 280 человек, на горизонте, где произошел удар, – восемь человек. Трое получили травмы», – сказал источник ТАСС.

В свою очередь РИА «Новости» сообщает, что в шахте произошел обвал горной породы. На поверхность подняты 280 человек, пострадавшие доставлены в североуральскую центральную городскую больницу.

По предварительным данным, происшествие не повлияло на работу шахты.