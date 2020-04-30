В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

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30.04.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 47 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 658 человек.

За сутки в РФ зарегистрированы 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего выявлено 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

В среду сообщалось, что в Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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