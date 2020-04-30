 

В Петербурге мужчина разгромил магазин за отказ продать ему спиртное

30.04.2020, 22:45, Разное

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил погром в магазине. Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны и передали полицейским.

По предварительным данным, утром 30 апреля мужчина с кирпичом зашел в супермаркет и потребовал у продавщицы алкоголь. На отказ женщины продать спиртное правонарушитель отреагировал агрессивно: он бросил камень в витрину, после чего повредил несколько товаров, передает ИА “Невские новости”.



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