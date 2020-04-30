“Вещь бессмысленная”: врач высказался о пользе масок в борьбе с коронавирусом

30.04.2020, 22:45, Разное

В Подмосковье в рамках борьбы с коронавирусом жителей обяжут носить маски в общественном транспорте, магазинах и других местах, где человек может контактировать с другими, написал Воробьев в своем телеграм-канале. Система будет внедряться поэтапно, уточнил он.

Эксперт движения “Сильная Россия” по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер усомнился в эффективности такой меры. “Любая маска, независимо от качества, снижает вероятность заражения. Тем не менее она не дает никакой гарантии, что путь вируса в дыхательные пути будет полностью перекрыт. Думаю, что это вещь бессмысленная”, – сказал специалист в комментарии для “Дни.ру”.

Двумя неделями ранее специалисты МЧС призвали отказаться от повсеместного ношения масок от коронавируса на улице. Полезно дышать свежим воздухом, поэтому маску надевать не стоит, отметили в ведомстве.

В то же время специалисты министерства отметили, что медицинская маска необходима только в местах массового скопления людей, при уходе за больными острыми респираторными инфекциями и при общении с людьми с признаками заболевания. “Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров”, – пояснили эксперты.

За последние сутки коронавирус в России выявлен у более чем семи тысяч человек, большинство из них в Москве. Общее число заболевших перешагнуло рубеж в 100 тысяч.

Президент Владимир Путин продлил режим карантина из-за коронавируса в России до 11 мая включительно. К 5 мая правительство должно подготовить поэтапный план отмены ограничительных мер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Апр 2020 в 1:05 PDT