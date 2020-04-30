 

Специалисты рассказали о безопасном способе приготовления курицы

30.04.2020, 22:42, Новости дня

Самые популярные методы оценки готовности куриного мяса не гарантируют того, что число патогенов снижено до безопасного уровня.

В курице могут содержаться бактериальные патогены сальмонеллы и кампилобактера. Если мясо будет не до конца приготовленным, микробы в нем могут выжить. Во время исследования ученые опросили 3969 частных домохозяйств в европейских странах об их практике приготовления мяса. Также дополнительно они ознакомились с другими с методами проверки готовности курицы в 75 дополнительных домохозяйствах.

Во время анализа обнаружилось, что популярным способом оценки степени готовности, который используется половиной добровольцев, является проверка внутреннего цвета куриного мяса.  Другими методами являются изучение цвета сока или текстуры мяса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Эксперт: Запрет на «чекушки» только побудит людей больше пить

23.04 / Собянин предостерег россиян от самолечения коронавируса

30.03 / За сутки коронавирусом заразились более 75 тысяч жителей планеты

07.04 / Российские медики придумали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

04.04 / Слухи о состоянии здоровья Назарбаева в Казахстане назвали провокацией

06.04 / Мишустин о россиянах за рубежом: Мы никогда не бросим наших людей

29.03 / Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать церкви

30.03 / Мишустин одобрил ужесточение ответственности за нарушение карантина

23.04 / Apple в 2021 году начнет продажу компьютеров с процессором собственного производства – Bloomberg

20.04 / «Головная боль» в мирное время, смертельно опасна на войне – NI оценил новейшую российскую субмарину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска