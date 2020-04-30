Специалисты рассказали о безопасном способе приготовления курицы

30.04.2020, 22:42, Новости дня

Самые популярные методы оценки готовности куриного мяса не гарантируют того, что число патогенов снижено до безопасного уровня.

В курице могут содержаться бактериальные патогены сальмонеллы и кампилобактера. Если мясо будет не до конца приготовленным, микробы в нем могут выжить. Во время исследования ученые опросили 3969 частных домохозяйств в европейских странах об их практике приготовления мяса. Также дополнительно они ознакомились с другими с методами проверки готовности курицы в 75 дополнительных домохозяйствах.

Во время анализа обнаружилось, что популярным способом оценки степени готовности, который используется половиной добровольцев, является проверка внутреннего цвета куриного мяса. Другими методами являются изучение цвета сока или текстуры мяса.