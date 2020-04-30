Град, который выпал в Аргентине, установил мировой рекорд

30.04.2020, 22:42, Новости дня

По словам ученых, град в Аргентите смог установить новый мировой рекорд.

Возможность изучить и задокументировать случай гигантского града, который установил мировой рекорд, ученым помогла буря в Аргентине. По словам исследователей, кусочки льда, которые обрушились на центр города в Аргентине вместе с грозой, были настолько большими, что для их описания ученые предложили новую категорию – гигантский град.

Во время исследования ученым попадался град размером с волейбольный мяч. По словам специалистов, град размером более 15,2 см должен быть определен как «гигантский». По мнению экспертов, подобные события очень важно научиться предвидеть.

.