 

Новые патогенные грибы были обнаружены на сибирской пихте

30.04.2020, 22:42, Новости дня

Новые древесные паразиты, которые были обнаружены учеными, отличаются высокой патогенностью и могут заражать хвойные деревья, что грозит усыханием хвойных лесов.

В 2006 году специалисты обнаружили у сибирских пихт Восточный Саян деформацию ствола, отмирание ветвей и гибель образовательной ткани, которая обеспечивает прирост древесины в толщину и создаёт проводящие сосуды. Что стало причиной такого заболевания, ученые выяснить не смогли.

Во время недавних исследований ученые обнаружили, что деревьям вредят два новых близкородственных вида аскомицетовых грибов. Они входят в группу рода Corinectria, который является возбудителем язвенных заболеваний хвойных пород. Ученые установили, что новый вид способен вредить не только пихте сибирской, но и ели обыкновенной.



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