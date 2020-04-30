 

В ВОЗ заявили о «периоде стабилизации» с коронавирусом в России

30.04.2020, 22:30, Новости дня

По оценкам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в РФ наблюдается выравнивание ситуации с коронавирусом и определенная стабилизация, но это еще не выход на плато, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Шхагошев сообщил по итогам прошедшей в формате видеоконференции встречи с представителем ВОЗ Мелитой Вуйнович, что, по ее мнению, ситуация с коронавирусом в России, и в Москве в частности, «выравнивается, но это еще не плато в любом случае», передает «Интерфакс».

Парламентарий отметил, что глава российского представительства ВОЗ была «осторожна и смело (о выходе на плато) не говорила».

«Вуйнович отметила: синусоида выравнивается и, учитывая разницу в заболеваемости по дням, отсутствие скачков, а также то, что прирост (новых случаев коронавируса) идет не в 20-25%, а на 5%, это уже определенное выравнивание, мы входим в период стабилизации», – добавил он.

Шхагошев отметил, что «к 1 мая выхода на плато точно не будет, надо подождать». По его словам, Вуйнович сочла «очень правильными, адекватными» меры, которые РФ принимает для борьбы с коронавирусом. Она также заявила, что «выход из самоизоляции должен быть постепенным».

Напомним, за сутки в РФ зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Россельхознадзор снял запрет на импорт живой рыбы из Китая

22.04 / В Одессе закроют все рынки в связи с коронавирусом. Ранее горсовет отказывался это делать

22.04 / Доклад: Китай, Россия и Иран координируют пропагандистские усилия

31.03 / Американцы не знают, чего ожидать — прогнозы Трампа по эпидемии меняются всё чаще

31.03 / Без поддержки международных финансовых организаций в Украине возможен дефолт – Шмыгаль

20.04 / Нефть подешевела на данных о переполнении хранилищ в США

29.03 / Москвичи устроили вечеринку с неприличными танцами в первый день карантина

27.04 / Путин: борьба с коронавирусом – не повод ослаблять внимание к другим угрозам

21.04 / Глава Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

08.04 / Против Порошенко возбудили дело за назначение судей ВС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска