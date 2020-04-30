В ВОЗ заявили о «периоде стабилизации» с коронавирусом в России

30.04.2020, 22:30, Новости дня

По оценкам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в РФ наблюдается выравнивание ситуации с коронавирусом и определенная стабилизация, но это еще не выход на плато, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Шхагошев сообщил по итогам прошедшей в формате видеоконференции встречи с представителем ВОЗ Мелитой Вуйнович, что, по ее мнению, ситуация с коронавирусом в России, и в Москве в частности, «выравнивается, но это еще не плато в любом случае», передает «Интерфакс».

Парламентарий отметил, что глава российского представительства ВОЗ была «осторожна и смело (о выходе на плато) не говорила».

«Вуйнович отметила: синусоида выравнивается и, учитывая разницу в заболеваемости по дням, отсутствие скачков, а также то, что прирост (новых случаев коронавируса) идет не в 20-25%, а на 5%, это уже определенное выравнивание, мы входим в период стабилизации», – добавил он.

Шхагошев отметил, что «к 1 мая выхода на плато точно не будет, надо подождать». По его словам, Вуйнович сочла «очень правильными, адекватными» меры, которые РФ принимает для борьбы с коронавирусом. Она также заявила, что «выход из самоизоляции должен быть постепенным».

Напомним, за сутки в РФ зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.