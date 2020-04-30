 

ВС запретил штрафовать за просроченные после 1 февраля водительские права

30.04.2020, 22:30, Новости дня

Водителей нельзя штрафовать за просроченные права, действие которых истекло с 1 февраля, говорится в обзоре вопросов Верховного суда России, связанных с принятием новых законов и решений из-за коронавируса.

Отмечается, что, согласно указу президента от 18 апреля о признании действительными некоторых документов россиян, истечение срока действия прав с 1 февраля нельзя считать административным нарушением, передает «Интерфакс». 

ВС указал, что действительными должны считаться водительские удостоверения, срок действия которых закончился или еще истечет в период с 1 февраля по 15 июля текущего года.

Кроме того, суд рекомендует решать вопрос о наличии либо об отсутствии у человека водительских прав при выявлении административных правонарушений, таких, как передача руля лицу, не имеющему прав, пьяное вождение и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов граждан страны и водительских удостоверений, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. 



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