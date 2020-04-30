 

В администрации США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления

30.04.2020, 22:30, Новости дня

Соединенные Штаты желают премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего и полного выздоровления, сообщил высокопоставленный сотрудник администрации США.

«Соединенные Штаты желают премьер-министру [России Михаилу] Мишустину скорейшего и полного выздоровления. Наши молитвы с ним и всеми российскими людьми, пострадавшими от пандемии коронавируса», – приводит слова представителя американской администрации РИА «Новости».

Напомним, Мишустин в четверг сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что заболел COVID-19. Глава государства пожелал председателю правительства выздоровления, отметив, что без Мишустина окончательных решений в экономической сфере приниматься не будет.

Премьер в связи со своей болезнью призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. Он сообщил, что у него высокая температура и что он чувствует себя нездоровым.

Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.



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