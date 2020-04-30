 

В администрации США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления

30.04.2020, 22:30, Новости дня

Соединенные Штаты желают премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скорейшего и полного выздоровления, сообщил высокопоставленный сотрудник администрации США.

«Соединенные Штаты желают премьер-министру [России Михаилу] Мишустину скорейшего и полного выздоровления. Наши молитвы с ним и всеми российскими людьми, пострадавшими от пандемии коронавируса», – приводит слова представителя американской администрации РИА «Новости».

Напомним, Мишустин в четверг сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что заболел COVID-19. Глава государства пожелал председателю правительства выздоровления, отметив, что без Мишустина окончательных решений в экономической сфере приниматься не будет.

Премьер в связи со своей болезнью призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. Он сообщил, что у него высокая температура и что он чувствует себя нездоровым.

Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Найем: “Буревестник” 10 лет не производил ИВЛ. Оборудование остановлено, цеха в плачевном состоянии, огромные долги

14.04 / Арахамия заявил, что повестка внеочередного заседания Рады – “секрет фирмы”

23.04 / Проект «Морской старт» заморозили «до лучших времен»

07.04 / Названы дата и время заседания ОПЕК+

26.03 / Аваков: Кое-кто хотел еще полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой

20.04 / В результате стрельбы в Канаде погибли 13 человек

22.04 / Netflix удвоила прибыль из-за карантина

24.04 / Онищенко оценил эффективность дизайнерских медицинских масок для защиты от вируса

16.04 / МИД призвал срочно помочь беженцам из-за угрозы распространения коронавируса

06.04 / К законопроекту о банках подали 13 тыс. правок, Джонсон попал в отделение интенсивной терапии. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска