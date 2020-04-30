Стали известны понесённые из-за пандемии коронавируса убытки звёзд российского шоу-бизнеса

30.04.2020, 22:30, Разное

На фоне пандемии коронавируса звёзды российского шоу-бизнеса отменяют ранее запланированные концерты и гастроли, из-за чего терпят огромные убытки. При этом ситуация «ударила» не только по самим знаменитостям, но и по их коллективам.

Как пояснил Игорь Ковалёв, специализирующийся на организации концертов, шоу-бизнес на сегодняшний день действительно сильно страдает от коронавируса и введения в большинстве стран карантинных мер. Убытки терпят не только начинающие артисты, но и именитые исполнители, ранее вложившие средства в новые проекты и рассчитывавшие на хорошую прибыль. К примеру, «король российской эстрады» Филипп Киркоров из-за пандемии был вынужден отменить запланированное турне по прибалтийским странам, а Лазарев прервал гастроли по городам России. В итоге, по данным интернет-портала Super, Филипп Бедросович за последнее время потерял около 50 миллионов рублей. Похожая ситуация сложилась и у многих других звёзд российского шоу-бизнеса.

Известный исполнитель, создатель лейбла Zhara Music Эмин Агаларов рассказал, что его артисты с целью минимизации убытков сейчас работают в студии, создавая новые синглы. Схожие решения приняли ещё некоторые компании, а потому Ульяна Поченко, директор HammAli & Navai считает, что после пандемии рынок будет переполнен и музыкантов с большой вероятностью ожидают низкие сборы. Певец Artik говорит, что ситуация может негативно отразиться и на доходах от стриминга. Произойдёт это вследствие снижения количества платных подписок.