 

Стали известны понесённые из-за пандемии коронавируса убытки звёзд российского шоу-бизнеса

30.04.2020, 22:30, Разное

На фоне пандемии коронавируса звёзды российского шоу-бизнеса отменяют ранее запланированные концерты и гастроли, из-за чего терпят огромные убытки. При этом ситуация «ударила» не только по самим знаменитостям, но и по их коллективам.
Как пояснил Игорь Ковалёв, специализирующийся на организации концертов, шоу-бизнес на сегодняшний день действительно сильно страдает от коронавируса и введения в большинстве стран карантинных мер. Убытки терпят не только начинающие артисты, но и именитые исполнители, ранее вложившие средства в новые проекты и рассчитывавшие на хорошую прибыль. К примеру, «король российской эстрады» Филипп Киркоров из-за пандемии был вынужден отменить запланированное турне по прибалтийским странам, а Лазарев прервал гастроли по городам России. В итоге, по данным интернет-портала Super, Филипп Бедросович за последнее время потерял около 50 миллионов рублей. Похожая ситуация сложилась и у многих других звёзд российского шоу-бизнеса.

Известный исполнитель, создатель лейбла Zhara Music Эмин Агаларов рассказал, что его артисты с целью минимизации убытков сейчас работают в студии, создавая новые синглы. Схожие решения приняли ещё некоторые компании, а потому Ульяна Поченко, директор HammAli & Navai считает, что после пандемии рынок будет переполнен и музыкантов с большой вероятностью ожидают низкие сборы. Певец Artik говорит, что ситуация может негативно отразиться и на доходах от стриминга. Произойдёт это вследствие снижения количества платных подписок.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Водка вместо антисептика: Собчак обомлела от ситуации с коронавирусом в провинции

14.04 / “Поражено больше половины легких”: Врачи прокомментировали состояние Надежды Бабкиной

29.03 / Медик Виктория Савицкая назвала благоприятные для работы мозга продукты

25.04 / Как телемедицина повышает качество жизни хронических пациентов

15.03 / Мнение: Письмо: “Закрыть глаза на флирт не мог”

03.04 / Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

15.04 / Саудовская Аравия проигрывает нефтяную войну и может потерять своего единственного западного союзника?

27.03 / Мнение: Крепкие профессионалы (из Кремля)

04.04 / В Сети опубликованы характеристики и рендеры Oppo A12

28.03 / Ксения Георгиади рассказала, как её мать едва не сожгли заживо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска