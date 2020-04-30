 

США оценили объем своей помощи другим странам в борьбе с коронавирусом

30.04.2020, 22:16, Новости дня

С начала вспышки коронавируса в мире США выделили другим странам на борьбу с инфекцией более 500 млн долларов помощи, говорится в сообщении Госдепартамента.

«Поскольку неконтролируемая вспышка COVID- в зарубежных странах угрожает Америке, после вспышки COVID-19 правительство США выделило более 500 млн долларов на помощь, непосредственно направленную на борьбу с пандемией», – цитирует документ ТАСС.

В Госдепе отметили, что с начала распространения коронавируса в США прибыли 89 самолетов со средствами индивидуальной защиты для американских больниц. Доставлено было 5 млн респираторов класса N95, 812 млн медицинских перчаток, 107 млн хирургических масок, а также 15 млн хирургических халатов.

С 29 января было организовано более 750 рейсов для возвращения на родину более 71 тыс. американцев из более 100 стран.

1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из России.

Напомним, конгресс США выделил 500 млрд долларов на преодоление последствий пандемии.



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