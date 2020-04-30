Разведка США дала однозначный ответ о происхождении коронавируса

30.04.2020, 22:16, Новости дня

Новый коронавирус не создавали в лаборатории, он не проходил генетические модификации, заявило разведывательное сообщество США.

«Разведывательное сообщество [США] согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус [вызывающий заболевание] COVID-19 не является искусственным или генетически модифицированным», – сообщил аппарат директора Национальной разведки США, передает ТАСС.

Там добавили, что сообщество разведчиков намерено продолжать тщательное изучение данных для определения того, появился ли коронавирус в результате контакта с животными, или он начался в результате несчастного случая в лаборатории китайской провинции Хубэй.

Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Власти США поручили разведке изучить, скрывал ли Китай и ВОЗ данные о коронавирусе.

Глава Белого дома Дональд Трамп угрожал Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19.