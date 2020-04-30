300 млн доз до января. Администрация Трампа хочет ускорить разработку вакцины против коронавируса – СМИ

30.04.2020, 22:10, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект, который ускорит создание вакцины против коронавируса, сообщило 29 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эту же информацию агентству Reuters подтвердил высокопоставленный представитель администрации.

Программа получила название “Операция “Сверхзвуковая скорость”. Она объединит частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и вооруженные силы. Их тесное сотрудничество должно привести к сокращению времени разработки вакцины до восьми месяцев (ранее эксперты полагали, что клинические испытания вакцины займут от 12 до 18 месяцев, отметило Reuters).

Один из собеседников Bloomberg уточнил, что цель проекта – получить 300 млн доз вакцины к январю 2021 года. Прецедентов создания вакцины за столь короткое время в истории еще не было, подчеркнуло агентство.

Согласно планам администрации Трампа, в рамках “Операции “Сверхзвуковая скорость” будут использовать правительственные ресурсы для быстрого тестирования наиболее перспективных экспериментальных вакцин на животных, а затем проводить клинические испытания на людях. Таким образом, американские власти хотят упростить процесс, чтобы тестирование было скоординированным, а не каждый проводил его по отдельности.

Проект обойдется “в миллиарды долларов”, рассказал один из собеседников агентства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса. Но, как объяснили источники Bloomberg, производители вакцин не координируют усилия настолько, насколько могли бы в рамках проекта “Операция “Сверхзвуковая скорость”.

Официально эту информацию в Белом доме пока не комментировали. Представитель министерства здравоохранения и социальных служб Майкл Капуто лишь подтвердил, что Трамп не согласился со стандартным графиком разработки вакцины и поддержал “революционный процесс”.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,2 млн человек, более 228,9 тыс. из них скончались, а 993 тыс. вылечились. США являются самой пострадавшей от коронавируса страной: там коронавирус выявили у 1 млн человек, более 61 тыс. больных скончались.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.