Почти 60% украинцев готовы соблюдать карантин сколько потребуется – опрос

30.04.2020, 22:10, Новости дня

Почти 60% украинцев, принявших участие в опросе Киевским международным институтом социологии, заявили, что готовы соблюдать карантин столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные 30 апреля на сайте КМИС.

Так, готовы следовать карантинным требованиям, независимо от сроков продления ограничений, 59% респондентов. Еще 6% опрошенных намерены выполнять требования карантина максимум три месяца, 5% – два месяца, 9% – не больше одного месяца.

14% респондентов заявили, что не придерживаются карантина и сейчас: 3% считают ограничения избыточными, 11% сказали, что вынуждены нарушать карантин, чтобы ездить на работу.

6% опрошенных отказались отвечать или выбрали другой вариант.

Опрос проводился с 22-го по 30 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных районов Донбасса и АР Крым. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,4% – для показателей, близких к 10%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 10 406 человек, из них 261 умер, а 1238 уже выздоровели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.