“Она еще не встает”: В медучреждении возмутились новостями о выписке Надежды Бабкиной

30.04.2020, 22:09, Разное

Работники клиники, в которой в настоящий момент проходит лечение популярная певица Надежда Бабкина, возмутились появившейся в Сети информации о её скорой выписке. По словам врачей, знаменитость еще не начала вставать с кровати, поэтому речи об отправке её домой пока не идет.

Сотрудники больницы рассказали, что исполнительница, ранее находившаяся в реанимации, сейчас переведена в обыкновенную палату. Медики выразили восхищение завидной выдержке телезвезды, однако сообщили, что она пока не в состоянии передвигаться самостоятельно. Питание в клинике Бабкину устраивает, и ест она самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. “Разговоры о выписке пока не ведутся”, – резюмировали в больнице. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

Примечательно, что такой комментарий врачей стал ответом на появившуюся 30 апреля новость о том, что выписка звезды эстрады запланирована уже на 1 мая. Такая информация была предоставлена представителем Надежды Бабкиной Антоном Собяниным, упомянувшим, что певица “чувствует себя хорошо”.