 

“Она еще не встает”: В медучреждении возмутились новостями о выписке Надежды Бабкиной

30.04.2020, 22:09, Разное

Работники клиники, в которой в настоящий момент проходит лечение популярная певица Надежда Бабкина, возмутились появившейся в Сети информации о её скорой выписке. По словам врачей, знаменитость еще не начала вставать с кровати, поэтому речи об отправке её домой пока не идет.
Сотрудники больницы рассказали, что исполнительница, ранее находившаяся в реанимации, сейчас переведена в обыкновенную палату. Медики выразили восхищение завидной выдержке телезвезды, однако сообщили, что она пока не в состоянии передвигаться самостоятельно. Питание в клинике Бабкину устраивает, и ест она самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. “Разговоры о выписке пока не ведутся”, – резюмировали в больнице. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

Примечательно, что такой комментарий врачей стал ответом на появившуюся 30 апреля новость о том, что выписка звезды эстрады запланирована уже на 1 мая. Такая информация была предоставлена представителем Надежды Бабкиной Антоном Собяниным, упомянувшим, что певица “чувствует себя хорошо”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Мнение: Евросоюз дал еще одну трещину

24.04 / Эксперты составили список бесплатных из-за карантина игр

28.04 / Медведев призвал политиков направить месячную зарплату для помощи в борьбе с COVID-19

29.03 / Xiaomi Mi 10T протестирован в Geekbench

23.04 / Рекордный госдолг США составил 24,5 трлн долларов

28.04 / В Минздраве заявили об опасности коронавируса для мозга

21.04 / “Животные начнут умирать”: Запашный рассказал о страшных последствиях коронавируса

16.04 / «Яндекс» готовит сервис домашнего тестирования на коронавирус

05.04 / Сэкономили на бензине

27.03 / Отсроченная конституция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска