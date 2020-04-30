 

Главе Хакасии Коновалову внесли представление из-за невыплат надбавок для медиков

30.04.2020, 22:08, Новости дня

Прокурор Хакасии внес представление главе республики Валентину Коновалову из-за невыплат стимулирующих надбавок медикам, которые работают с пациентами с выявленным коронавирусом, информирует Генпрокуратура.

Прокуратура проверила публикации СМИ о нарушении прав медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом, на получение вознаграждений, которые положены им по закону, информирует РЕН-ТВ.

«Установлено, что региональным Министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель в медучреждения для выплаты медработникам», – говорится в сообщении.

Устранение допущенных нарушений находится на контроле у региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что медики из Абакана, работающие в условиях пандемии коронавирусной инфекции, не получили положенные им выплаты за повышенную нагрузку.



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