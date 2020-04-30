Эксперт: Коронавирус выработал у российского общества иммунитет к равнодушию

30.04.2020, 22:08, Новости дня

«Россиянам свойственно стремление приходить на выручку другим людям, просто по зову души. Это особенно заметно сегодня, во время пандемии. Можно сказать, это становится социально заразительным», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя встречу волонтеров в онлайн-формате с президентом Путиным.

Когда стало понятно, что коронавирус не обойдет Россию стороной, сразу возникли разговоры о том, какую роль сыграют волонтеры в борьбе с этой угрозой, напоминает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов. «Вопрос был в том, насколько они смогут организоваться, как будут взаимодействовать с органами власти и так далее. И теперь мы видим наглядно – это движение состоялось. Добровольцы проявили себя как сплоченная всероссийская команда с отработанной тактикой», – полагает эксперт.

Тот факт, что Путин первым из всех мировых лидеров решил пообщаться с волонтерами, говорит о признании их заслуг, их вклада в борьбу с пандемией, отметил Малахов.

«В разговорах на этой встрече, кстати, прослеживалась линия, которая проявилась еще в январе, в Послании президента Федеральному собранию. Среди тезисов, которые звучали в послании, была необходимость подключить российских общественных активистов, наши НКО к выработке социальной политики государства. Позднее этот призыв был сформулирован в качестве одной из поправок к Конституции. Сегодня он по сути уже воплощается в жизнь», – сказал политолог.

«Понятно, что пандемия еще доставит нам много хлопот. Можно было от тогдашних решений сейчас отказаться, сказать: «Извините, у нас сложные времена. Давайте отложим эти решения по поводу НКО на потом». Но нет. Невзирая ни на какие препятствия, тогдашние идеи внедряются в жизнь и обкатываются в непростой обстановке. Налицо последовательность действий власти», – подчеркнул Малахов.

Нынешний расцвет добровольчества как раз и доказывает значимость озвученных еще в январе решений о поддержке социально-ориентированных НКО, продолжает политолог. «Социальному предпринимательству и НКО пока сложно реализоваться в обычной жизни, им мешают различные нормативные акты. А запрос на это в обществе есть, – отметил политолог. – Я знаю довольно много примеров, когда люди самоорганизуются, делают какое-то благое дело, но потом не могут выйти на более высокий уровень из-за бюрократических ограничений».

«В РФ один из распространенных лозунгов «Своих не бросаем», – отметил Малахов. – И волонтерство – яркое наглядное проявление этого. Можно сказать, что в случае РФ на наших глазах вирус, как у отдельных людей, так и у всего общества вырабатывает иммунитет к равнодушию и безразличию».

Напомним, в четверг президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками акции «МыВместе» заявил, что РФ и ее граждане проходят своего рода «экзамен на человечность»: «Каждый показывает, кто он такой на самом деле». «Мы доказали, что мы вместе, мы единая сплоченная страна. Человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», – сказал глава государства. «Мы с вами должны оставаться людьми. Проявлять взаимовыручку. Только так мы справимся с любыми трудностями. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе», – заверил президент.

По мнению эксперта ЭИСИ, очень показательно, что встреча прошла накануне 9 мая. «Понятно, что парада не будет. Но объединение людей, готовность россиян совместно преодолевать трудности – очень важны», – считает Малахов. «Предположим, что именно в этом году не будет шествия «Бессмертного полка», но на самом деле он уже и так идет. Каждый волонтер вспоминает своих дедушек и бабушек, которые участвовали в войне. И волонтеры сейчас – тоже, можно сказать, на фронте», – резюмировал эксперт.