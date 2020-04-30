Депутат Кравченко передал волонтерам 5 тыс. защитных комплектов

30.04.2020, 22:08, Новости дня

Заместитель секретаря московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Денис Кравченко передал региональному волонтерскому центру и трем муниципальным волонтерским штабам 5 тыс. защитных комплектов.

«Сегодня для меня очень важный день: я и моя команда передаем 5 тыс. комплектов защитных средств (антисептик, двойные многоразовые маски, одноразовые перчатки) для наших волонтеров. Это и «Молодая Гвардия Единой России», и активисты партийного волонтерского штаба, которые трудятся сегодня в Подмосковье. Их больше 5 тыс. человек», – приводятся слова Кравченко на сайте партии «Единая Россия».

Парламентарий подчеркнул, что труд волонтеров сегодня очень востребован и вызывает огромное уважение. «Для меня важно, что я могу таким образом помочь волонтерам. Уверен, что это не последняя подобная акция с моей стороны», – отметил депутат.

«У волонтеров не существуют понятие «возраст». Сейчас на борьбу с коронавирусом выходят в рядах волонтеров разные категории граждан. Они звонят нам в приемные, спрашивают, чем могут помочь. В региональном волонтерском центре работает горячая линия. Наши сотрудники принимают звонки и переадресуют их в муниципалитеты», – рассказал руководитель партийного волонтерского центра в Московской области, депутат Мособлдумы Владимир Жук. По его данным, к 30 апреля совершено почти 360 тыс. звонков жителям из группы риска, и поступило более 17 тыс. заявок – все они были отработаны.

«Молодогвардейцы с самого начала объявления пандемии и режима самоизоляции начали помогать людям старшего поколения: разносили продукты, доставляли лекарства, потом категории нуждающихся расширились, и мы стали помогать многодетным семьям. Сегодня создан кол-центр, где мы отвечаем на все вопросы, которые поступают от жителей Московской области и оказываем им адресную помощь», – сообщил руководитель волонтерского штаба МГЕР Александр Толмачев.

Он обратил внимание, что каждому из 1200 молодогвардейцев перед визитом измеряют температуру, выдают индивидуальные средства защиты, и только потом они отправляются по адресам: «Нам важно не только помочь людям, но и защитить себя и людей, которым мы помогаем».

Ранее координатор ульяновского Карсунского отделения «Волонтеров-медиков» Айгуль Миннибаева в комментарии газете ВЗГЛЯД сравнила работу волонтеров-медиков в условиях угрозы COVID-19 с трудом фронтовых врачей.