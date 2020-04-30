 

Охват детской вакцинации при пандемии должен остаться прежним — педиатр Федор Катасонов

30.04.2020, 22:05, Разное

Как сообщил педиатр клиники GMS Федор Катасонов, плановая вакцинация грудных детей должна проводиться даже во время эпидемии.

«Можно подзадержать сроки ревакцинации, то есть повторение сделанных уже прививок для закрепления и удлинения срока их действия. Но ревакцинация проводится со второго года жизни, и это не касается новорожденных малышей, которым по возможности надо делать все прививки в сроки», — сообщил врач.

Так, прививки от ротавируса по инструкции должны быть сделаны не позже 15 недель  жизни и закончиться до 8 месяцев. Иначе вакцинация будет неполной и может оказаться недостаточно эффективной. Катасонов также подчеркнул важность прививок от кори и ветрянки — это очень летучие инфекции, которыми можно заразиться, проехав в лифте после больного человека, или через вентиляцию, поэтому режим самоизоляции недостаточен для того, чтобы защититься от них. 

Врач, в частности, напомнил о необходимости защититься от клещевого энцефалита в преддверии лета, поэтому если семья планирует самоизоляцию на даче в эндемичном районе, эта прививка для них становится срочной.

Отвечая на вопрос редакции Медпортала относительно прививки от гепатита В, Катасонов напомнил, что обычно она входит в комбинированные вакцины, в которые также включены столбняк, коклюш, дифтерия. Иммунитет к этим заболеваниям надо приобретать вовремя, поэтому откладывать эти прививки нельзя.

«Но если прививка от гепатита В делается отдельно, то можно не спешить», – сообщил врач, отметив, что этой болезнью крайне сложно заразиться в режиме самоизоляции.

По словам педиатра, нет никаких данных о том, влияет ли коронавирус на эффективность вакцинации, а вакцинация как-то влияет на течение заболевания, поэтому отменять плановые прививки не стоит даже в том случае, если у одного из родителей есть симптомы коронавируса.

«Подозрение на коронавирус — это не противопоказание к вакцинации», – подчеркнул Федор Катасонов.



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