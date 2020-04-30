Трамп: США ускорят разработку вакцины против коронавируса

30.04.2020, 22:02, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты планируют ускорить разработку вакцины от коронавируса, назвав эти усилия операцией «Сверхзвуковая скорость».

«Мы сделаем все, что физически возможно, – заверил Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете. – Я надеюсь, что у нас появится вакцина и что мы ускорим процесс так, как никогда прежде».

Отвечая на вопрос о том, кто руководит проектом, президент сказал: «Вы знаете, кто за это отвечает? Я».

«Я – тот, кого будут обвинять», – добавил он.

Государственные ведомства и военные структуры будут работать совместно с частным сектором, чтобы обеспечить наличие 100 миллионов доз вакцины к концу 2020 года. Ранее представители фармацевтической отрасли и другие эксперты прогнозировали, что на разработку вакцины с доказанной эффективностью и безопасностью уйдет, как минимум, полтора-два года.

Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) недавно выделило 1 миллиард долларов в поддержку усилий по разработке вакцины в компаниях Moderna и Johnson & Johnson.