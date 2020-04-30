 

Трамп: США ускорят разработку вакцины против коронавируса

30.04.2020, 22:02, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты планируют ускорить разработку вакцины от коронавируса, назвав эти усилия операцией «Сверхзвуковая скорость».

«Мы сделаем все, что физически возможно, – заверил Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете. – Я надеюсь, что у нас появится вакцина и что мы ускорим процесс так, как никогда прежде».

Отвечая на вопрос о том, кто руководит проектом, президент сказал: «Вы знаете, кто за это отвечает? Я».

«Я – тот, кого будут обвинять», – добавил он.

Государственные ведомства и военные структуры будут работать совместно с частным сектором, чтобы обеспечить наличие 100 миллионов доз вакцины к концу 2020 года. Ранее представители фармацевтической отрасли и другие эксперты прогнозировали, что на разработку вакцины с доказанной эффективностью и безопасностью уйдет, как минимум, полтора-два года.

Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) недавно выделило 1 миллиард долларов в поддержку усилий по разработке вакцины в компаниях Moderna и Johnson & Johnson.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Сингапурские ученые дали прогноз по вспышке коронавируса в России

29.04 / Егор Бероев провел творческий вечер для людей из домов престарелых

22.04 / На Ульяновском авиационном заводе начались испытания новой модификации Ил-76

11.04 / Умер российский политолог Александр Некрасов

07.04 / WSJ – коронавирус остановил деятельность более четверти экономики США

26.04 / Ад и карантин в американской тюрьме: Бутина уточнила ситуацию с Осиповой

01.04 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

26.03 / Студентов российских вузов решили отправить на каникулы

17.04 / Минобороны рассказало о заражении петербургских нахимовцев

27.04 / В «Единой России» объяснили значение поправки в Конституцию о МРОТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска