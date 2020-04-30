ООН запускает спецрейсы для доставки гуманитарной помощи в развивающиеся страны

30.04.2020, 22:02, Новости дня

Всемирная продовольственная программа ООН в четверг направила первый самолет с медицинскими принадлежностями для развивающихся стран, особенно уязвимых перед пандемией коронавируса.

В рамках гуманитарной программы, в которой участвуют девять аэропортов по всему миру, планируется отправлять до 350 рейсов в месяц. Помимо этого, начиная с первых чисел мая, каждый месяц будет осуществляться 350 пассажирских рейсов с медицинскими и гуманитарными работниками.

Грузовой самолет Boeing 757 вылетел в четверг вечером из аэропорта бельгийского города Льеж в Буркина-Фасо. На борту – 16 тонн медицинских принадлежностей, в том числе масок, перчаток, лекарственных препаратов и шприцов.

Хотя приостановка большинства коммерческих пассажирских рейсов на время пандемии не мешает тысячам гуманитарных работников перемещаться по всему миру, найти возможности для доставки грузов стало очень трудно, вследствие чего ВПП заключила контракты на долгий срок, чтобы гарантировать наличие рейсов и приемлемые цены.

Пока рейсы планируется осуществлять в течение трех-четырех месяцев, но при необходимости этот период может быть продлен. В случае возобновления коммерческих альтернатив инициатива будет отменена.

Груз, отправленный в четверг, предназначается подразделениям ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного креста в Буркина-Фасо.

В программе также участвуют аэропорты Акры, Аддис-Абебы, Гуанчжоу, Йоханнесбурга, Панамы, Шанхая, Субанга и два аэропорта в Дубае.