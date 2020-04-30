Пикники на майских праздниках дорого обойдутся гражданам

30.04.2020, 21:55, Новости дня

На территории Москвы и области в дни майских праздников вводится усиленное патрулирование. Под контроль сотрудников полиции и Росгвардии в первую очередь попадут лесопарковые зоны, куда отдыхающие обычно отправляются на шашлыки.

Лесные инспекторы обходят популярные места отдыха. Нарушителей ищут с земли и воздуха — люди и дроны.

За пикник на природе в эти майские праздники придется дорого заплатить. Штрафов выпишут сразу два. Первый за нарушение режима самоизоляции, второй за разведение огня в неположенном месте. На общую сумму в 9 тысяч рублей.

Некоторые считают, что на природе в компании лесу заразиться невозможно.

Патрули усилили и по другой причине. В Подмосковье 100 пожаров за месяц.

"С одной стороны майские праздники у нас -традиционно очень сложный лесо-пожарный сезон. С другой, наложилась эта эпидемия коронавируса", — констатирует Иван Советников, председатель

Так режим самоизоляции соблюдают в одном из крупных гипермаркетов. Очередь в 20 метров. Людей запускают группами.

Спрос на мясо и наборы для шашлыков вырос в шесть раз.

К тем, кто решил отдохнуть на своем участке — вопросов нет. Но к чему приводят массовые гулянья в лесах и парках, врачи объяснять устали.

"За мной реанимационное отделение. Там лечатся самые тяжелые пациенты, которые находятся в ковид-центре 67-й больницы. Многие из них поступили после теплых апрельских дней", — говорит Андрей Шкода, главный врач городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова.

"Увеличение больных реанимации, увеличение пациентов на ИВЛ, увеличение пациентов в госпитальных отделениях", — проинформировал общественность Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы № 40.

Только за последние сутки в Москве с диагнозом "коронавирус" скончались 65 человек.

"Мы понимаем, что до пика не дошли. Мы ждём, что ситуация выровняется, мы очень ждём плато, которое позволит нам потом спокойно переходить из одного состояния изоляции в другое", — говорит Елена Андреева, руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач столицы.

Ежедневно в столице делают 50 тысяч тестов на COVID-19. Прирост по 2,5 — 3 тысячи заболевших в сутки.

"Если жители Москвы и области во время майских праздников будут себя вести недисциплинированно и пойдут гулять, то ситуация может еще больше ухудшиться и увеличится количеств летальных случаев", — сообщил Евгений Данчиков, министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы.

Чтобы соблазна было меньше, парки и скверы будут патрулировать круглосуточно.

"Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище, пожалуйста, оставайтесь дома", — обратился к москвичам Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД РФ по Москве.

Майские праздники — испытание для всех. Но от того, как мы их проведем зависит, то как быстро удастся справится с вирусом. Поэтому соблюдать самоизоляцию сейчас — единственно верное решение.