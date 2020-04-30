Персональное поздравление с Днем Победы прозвучало для ветерана из Луги

30.04.2020, 21:55, Новости дня

Персональное поздравление с Днем Победы прозвучало для жителя Луги, ветерана Михаила Григорьевича Полячкова. Парад для фронтовика провел оркестр Отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа. Прямо на парковке перед домом, где он живет, устроили своеобразный плац. Прозвучали композиции времен Великой Отечественной.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", в годы войны Михаил Григорьевич был разведчиком, получил несколько наград — "За отвагу" и Орден Красной Звезды. Освобождал Варшаву, закончил войну в Берлине. С особым волнением ветеран вспоминает, как удостоился чести принять участие в параде союзных войск антигитлеровской коалиции 7 сентября 1945 года.

Персональный парад произвел на героя войны и его соседей необыкновенное впечатление. А у военного ркестра впереди еще много таких концертов — для других фронтовиков.

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ГТРК "Санкт-Петербург"