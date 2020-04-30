 

Персональное поздравление с Днем Победы прозвучало для ветерана из Луги

30.04.2020, 21:55, Новости дня

Персональное поздравление с Днем Победы прозвучало для жителя Луги, ветерана Михаила Григорьевича Полячкова. Парад для фронтовика провел оркестр Отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа. Прямо на парковке перед домом, где он живет, устроили своеобразный плац. Прозвучали композиции времен Великой Отечественной.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", в годы войны Михаил Григорьевич был разведчиком, получил несколько наград — "За отвагу" и Орден Красной Звезды. Освобождал Варшаву, закончил войну в Берлине. С особым волнением ветеран вспоминает, как удостоился чести принять участие в параде союзных войск антигитлеровской коалиции 7 сентября 1945 года.

Персональный парад произвел на героя войны и его соседей необыкновенное впечатление. А у военного ркестра впереди еще много таких концертов — для других фронтовиков.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Правительство Абхазии ушло в отставку

02.04 / Коронавирус не помеха: на Украине продолжается реформа здравоохранения

29.04 / Кадыров поручил усилить контроль за передвижениями

27.03 / Борис Акунин заразился коронавирусом

21.04 / Трамп призвал правительство США придумать способ финансовой помощи нефтегазовым компаниям

27.03 / При пожаре в метро Нью-Йорка пострадали 17 человек, один погиб

10.04 / Такого в Большом театре не было никогда: на “России 1” покажут исторический концерт “Мы вместе”

09.04 / «Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на орбиту

11.04 / Календарь: 11 апреля – Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд

22.04 / Японские власти раздали жителям страны маски с насекомыми и плесенью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска