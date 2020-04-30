 

Турция сообщила о задержках в поставках С-400

30.04.2020, 21:53, Новости дня

Реализация сделки по С-400 задерживается из-за коронавируса, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Была задержка по [реализации сделки по] С-400 из-за коронавируса, однако [этот процесс] будет продолжен в соответствии с [нашими] планами», – сообщил Калын, передает ТАСС со ссылкой на газету «Сабах».

В марте турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщал, что развертывание С-400 начнется в апреле.

Напомним, США отказывались поставлять Турции ЗРК Patriot до тех пор, пока страна не вернет РФ комплексы С-400. Позднее Эрдоган сообщил, что США смягчили свою позицию в этом вопросе.

Между тем посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма заявил, что ситуация с распространением коронавируса не скажется на графике выполнения военных контрактов РФ и Индии, в том числе на поставки С-400.



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