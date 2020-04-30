Умер народный артист РФ Альберт Панков

30.04.2020, 21:53, Новости дня

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист РФ Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает, что сегодня, 30 апреля 2020 года, на 87-м году жизни скончался народный артист РФ Альберт Павлович Панков. Человек безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный – таким Альберта Павловича знали и любили близкие и коллеги», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметили в театре, артист обладал прекрасными вокальными и внешними данными, что позволило ему создать выразительные образы в репертуаре как классического, так и советского репертуара.

Отметим, в труппе Ленинградского театра музыкальной комедии он прослужил до конца жизни, исполнив на его сцене более 60 ролей.

О дате и месте его похорон будет объявлено дополнительно.

В этом году в Санкт-Петербурге на 95-м году жизни умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант. Театр «Буфф» в Петербурге был основан в 1983 году.