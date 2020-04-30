Экономика: Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

30.04.2020, 21:48, Новости дня

Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США?

С середины февраля россияне (и не только) наблюдали за путешествием трубоукладчика «Академика Черского». Его нарекли единственным судном во владении России, которое в состоянии достроить оставшийся участок газопровода «Северный поток-2» в датской акватории. Судно вышло из Находки, и предполагалось, что направится в Балтийское море. Однако «Академик Черский» постоянно менял маршрут и точки прибытия.

Выйдя из Находки, судно прибыло в Сингапур, потом прошло мимо Шри-Ланки, а в середине марта отправилось на юг Африки мимо острова Мадагаскар, явно чтобы избежать прохода через Суэцкий канал. Хотя это удлиняло маршрут к Балтике. Затем был Кейптаун в ЮАР, мыс Доброй Надежды, Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Периодически анонсировалась одна точка прибытия, но потом судно меняло направление. Когда судно находилось у берегов Португалии, совершенно неожиданно следующим пунктом назначения была названа Находка с датой прибытия 1 июня, откуда «Академик Черский» вышел в феврале.

И вот теперь, наконец, карты раскрыты. После двух с половиной месяцев одиссеи «Академик Черский» 3 мая прибудет в порт Калининграда, согласно данным порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder. От Калининграда рукой подать до места продолжения строительства «Северного потока-2». В ночь с 29 на 30 апреля судно обогнуло датский полуостров Ютландия и следует на юго-восток со скоростью 6,1 узла. До входа в пролив Эрессун – западные ворота Балтики – осталось всего 137 морских миль. Дальше уже Калининград.

Предполагается, что «Академику Черскому» удалось встретиться с танкером «Академик Пашин», который умеет передавать грузы на ходу, и пополнить свои запасы топлива. «Академик Пашин» долгое время поджидал российское судно у пролива Ла Манш, а теперь огибая Скандинавию, направляется обратно в Мурманск к 4 мая.

Зачем же «Академик Черский» скрывал свою конечную точку маршрута и так долго запутывал следы? Тем более, что все и так догадывались, куда он на самом деле идет?

В этом был большой смысл, как и в том, что «Академика Черского» сопровождали суда военно-морского флота РФ на всем протяжении следования, уверен директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. «Меня удивляет, когда говорят, зачем «Академик Черский» скрывал свое местонахождение, переписывал порты приписки, почему он честно не написал, куда плывет, ведь никаких норм международного права он не нарушает. Но о каких нормах международного права вообще может идти речь, когда США взяли и ввели санкции против трубы, которая к ним никакого отношения не имеет, которая строится в другом конце света», – говорит Симонов.

Ситуацию, на его взгляд, надо воспринимать уже «на войне как на войне». «Очевидно, что «Северный поток-2» стал предметом большой политики. РФ пыталась реализовывать этот проект как коммерческий, но после введения санкций в декабре 2019 года, это стало просто невозможно. Философские дискуссии о том, какое отношение Украина и США имеют к «Северному потоку» можно оставить», – говорит собеседник.

«Предпринятые меры предосторожности в виде запутывания следов и сопровождения судами ВМФ РФ не были излишними. Надо было быть готовым ко всему.

Я бы совершенно не удивился, если бы «Академика Черского» якобы совершенно случайно захватили бы какие-то пираты или арестовала бы полиция. Если бы «Черский» честно писал свою конечную точку маршрута, то неизвестно, где бы он оказался. А так, под удивление многих, судно дошло до Балтийского моря»,

– считает Симонов.

Отказ идти через Суэцкий канал, скорее всего, продиктован опасением возможного запрета его прохождения, задержки судна, а обходной маршрут не только более безопасен, но и экономически выгодней. «Полагаю, что идти через Суэцкий канал было бы дороже, чем по обходному маршруту, так как топливо сильно подешевело, даже с учетом задействованных военных судов», – не исключает Симонов.

США без сомнения могли бы найти способ помешать газпромовскому судну дойти до Балтики. Один из известных методов – это запрет морским страховщикам страховать конкретные суда, а без такой страховки судно не может заходить в порты или проходить через территориальные воды. Американцы уже опробовали эти меры в отношении иранских танкеров с нефтью.

Теперь РФ получила возможно достроить «Северный поток-2» силами газпромовского трубоукладчика. Основные инвестиции в эту трубу уже вложены. Проект реализован на 93%, остается достроить всего 160 км линейной части трубы. Однако отказываться от трубы на этом этапе неразумно не только с экономической точки зрения.

«В данном случае на кон поставлена честь страны. Это был откровенный вызов уже даже не Газпрому, а государству. Мы должны его принять. РФ просто обязана теперь завершить строительство. В противном случае страны Балтии, Украина и Польша будут хихикать и тыкать пальцем», – считает Симонов.

По его мнению, судно пришло в Балтику как раз вовремя. Начинать работы в феврале-марте и даже в апреле было бессмысленно из-за плохих погодных условий и штормов. Летние месяцы для этого куда более спокойный вариант. Тем более, необходимости форсировать стройку не было никакой необходимости. В этом году мощности «Северного потока-2» РФ не так нужны, как в последующие годы. Газпром способен будет поставить Европе весь необходимый ей газ без этого газопровода. Во-первых, на этот год подписан расширенный транзитный контракт с Украиной (с 2021 году объемы транзита снижаются). Плюс есть еще мощности «Северного потока-1» и скоро подоспеет вторая очередь «Турецкого потока». Даже транзит через Польшу, который может остановится 16 мая, может быть не нужен в этом году. Потому что на европейском рынке отмечается затоваривание газом, и резкое падение спроса на него из-за карантина.

Вероятно, «Академику Черскому» потребуются планово-предупредительный ремонт после столько долгого плавания. В Калининграде для этого есть все необходимое. Возможно, его также здесь надо будет домодернизировать, чтобы «Черский» мог укладывать трубы большого диаметра, что необходимо для проекта «Северного потока-2». После чего трубоукладчик теоретически сможет укладывать по 1,5-2 км труб в сутки (линейной части). Получается, что для укладки оставшихся 160 км труб потребуется 80-100 дней, то есть от 2,5 месяца до 3,5 месяцев.

«Ситуация в Европе с точки зрения спроса, к сожалению, плохая. Зато она располагает к спокойной достройке «Северного потока», – считает Симонов. Спешить действительно некуда. Официально открытие трубопровода назначено на конец 2020 года или к концу марта 2021 года. В запасе есть целый год. Другое дело, что основные работы лучше завершить до середины осени, когда на Балтику вернется плохая погода и шторма.

Однако риски введения новых санкций со стороны США уже в отношении «Академика Черского» во время достройки трубы никуда не делись. Как же будут развиваться события, если это произойдет?

Симонов уверен, что если США введут санкции против «Академика Черского», запретив ему строить газопровод, судно продолжит укладывать трубы как ни в чем не бывало. А дальше у США будет выбор. Один путь – американцы вводят свои корабли в Балтийское море для блокировки непослушного «Академика Черского», рядом с которым обязательно окажутся корабли ВМФ РФ. «Однако хотят ли США получить войну на Балтике», – сомневается Симонов.

Другой вариант – за то, что «Академик Черский» продолжает строить трубопровод, несмотря на запрет США, американцы расширяют санкции в отношении Газпрома и требует от Европы присоединиться к этим трансграничным санкциям. «Это означает одно: европейцы должны разорвать все контакты с Газпромом и прекратить покупку российского газа. По сути, это будет означать полный разрыв экономических связей Европы и России. Дальше мы начинаем жить в абсолютно другом мире», – говорит Симонов.

Доля Газпрома на европейском рынке газа составляет порядка 36%. Американцы, вероятно, пообещают обеспечить европейцев собственным сжиженным природным газом и СПГ из арабских стран.

«Это сейчас европейцы сидят по домам, и потребляют мало углеводородов. А что будет через год-два? Почем будут эти «молекулы свободы» из США? Неужели кто-то верит, что цены на американский или арабский газ на хабе в Европе будут оставаться на уровне 65 долларов за тысячу кубометров? Сегодня американцы терпят убытки на поставках газа в Европу. Конечно, они будут стремиться эти убытки компенсировать в будущем. Это надо держать в уме», – рассуждает собеседник.

Не стоит забывать и о том, что на протяжении всех 50 лет, что РФ поставляет и газ, и нефть в Европу, она ни разу не использовала остановку поставок в политических целях. А в истории арабов, напоминает Симонов, такие случаи были. В 1973 году ближневосточные страны остановили поставки своей нефти западным странам.

«Если США в ультимативной форме потребуют от Европы отказаться от закупок российского газа, а заодно и нефти, то это вызовет серьезную реакцию.

Она будет неоднозначной. Будут те, кто с радостью откажутся от российских углеводородов. Это Балтика и Польша. Однако, уверен, что в Европе еще остались здравомыслящие люди, которые умеют мыслить стратегически», – говорит Симонов.

Европа должна будет дать отпор в этом случае. «Все-таки даже Крым не привел к такому. Европа сохранила экономические отношения с Россией. Вряд ли, что на такое европейцы решатся всего лишь из-за «Академика Черского», – отмечает эксперт. Конечно, добавляет он, если Евросоюз после снятия карантина не окажется в положении обнищавшей Европы формата 1946 года, выпрашивающей деньги у дядюшки Сэма.

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