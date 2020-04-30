В США задумались об отказе от части долговых обязательств перед Китаем

30.04.2020, 21:48, Новости дня

Члены американского правительства приступили к рассмотрению возможных мер отказа Вашингтона от части долговых обязательств перед Китаем, сообщается в публикации газеты The Washington Post.

Как отмечается в статье, совещание с участием целого ряда заинтересованных министерств и ведомств правительства США по вопросу о дальнейших шагах в отношении КНР должно пройти в Вашингтоне в ближайшее время. Ожидается, что участие в нем примут должностные лица, занимающие руководящие посты. Предполагается и присутствие представителей американской разведки. На совещании начнут «составлять стратегию применения мер воздействия в отношении Китая», передает ТАСС сообщение The Washington Post.

Уточняется, что президент США Дональд Трамп в последние дни выражал в беседах с помощниками и близкими ему лицами недовольство по поводу действий Китая, обвиняя Пекин в сокрытии информации насчет масштабов вспышки коронавируса. Также в публикации утверждается со ссылкой на двух неназванных лиц, обладающих данными о консультациях внутри правительства США, что на данный момент «неизвестно, поддерживает ли президент эту идею».

По данным издания, в Белом доме изучалась и возможность ограничения суверенного иммунитета Китая в США с целью его преследования в американской судебной системе. Однако добиться этого было бы чрезвычайно сложно, не исключено, что потребовалась бы выработка Конгрессом США специального закона, предупредили американские юристы.

Как отмечено в статье, часть должностных лиц вашингтонской администрации указывает на несвоевременность призывов «наказать» Китай, обращая внимание на то, что Пекин содействует усилиям США, направленным на борьбу с пандемией, вызванной новым коронавирусом. Кроме того, экономический блок советников Трампа действовать требует прежде всего осторожно.

В настоящее время президент США, безусловно, думает о наказании Китая, отмечает неназванный советник Трампа. Глава администрации США действительно неоднократно публично рассуждал на этой неделе о возможности выдвижения Пекину крупных финансовых претензий.

Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Госсекретарь США заявлял, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса, и обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Более того, позже в Белом доме обвинили Китай в поставках поддельных тестов на коронавирус.