Работу волонтеров-медиков в условиях угрозы COVID-19 сравнили с трудом фронтовых врачей

30.04.2020, 21:30, Новости дня

Волонтеры-медики оказывают помощь пожилым людям, работая в условиях угрозы коронавируса. Но они знали, что их помощь может понадобиться в любой момент, еще когда выбирали медицинскую профессию. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД координатор ульяновского Карсунского отделения «Волонтеров-медиков» Айгуль Миннибаева. В четверг вместе с другими добровольцами она встретилась в онлайн-формате с президентом Путиным.

«Ситуацию в нашем районе, где возник очаг заражения COVID-19, можно сравнить с Великой Отечественной. И врачи-волонтеры подключились здесь к борьбе с этой инфекцией. Подобно медикам, которые в годы войны работали у самой линии фронта, большинство медиков-волонтеров борются с инфекцией. Но я уверена: эту вирусную угрозу вполне можно отразить. Если люди будут по возможности помогать друг другу, соблюдать меры предосторожности, оставаться на самоизоляции, то ограничения быстрее будут отменены», – считает координатор Карсунского местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», студентка Карсунского медицинского техникума Айгуль Миннибаева (Ульяновская область).

«К работе нашего волонтерского штаба подключается много людей, в том числе и молодых, у которых нет никакого опыта работы в условиях опасности, на фоне распространения инфекции. Но они не боятся. Молодые люди помогают пожилым жителям района. И потом очень гордятся, когда слышат слова благодарности за свою помощь. Их пример очень хорошо влияет на подрастающее поколение. Можно сказать, что у нас на глазах формируется более здоровое общество», – подчеркнула девушка.

«Надо признать, что очень многие люди сами не знали, не догадывались, на какой высокий уровень человечности они способны. А теперь они испытывают радость, потому что совершают высокий поступок, они бескорыстно помогают другим», – сообщила волонтер.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками акции «МыВместе» заявил, что РФ и ее граждане проходят своего рода «экзамен на человечность»: «Каждый показывает, кто он такой на самом деле». «Мы доказали, что мы вместе, мы единая сплоченная страна. Человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», – сказал глава государства. «Мы с вами должны оставаться людьми. Проявлять взаимовыручку. Только так мы справимся с любыми трудностями. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе», – заверил президент.

Как сообщал ульяновский портал «Media73», «Волонтеры-медики» активно действуют в Карсунском районе, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Студенты медицинского техникума, в частности, помогая медикам, провели подомовой обход в Карсуне с целью выявления у жителей симптомов заболевания. На анкетировании работало 16 добровольцев.

«Мы занимаемся доставкой лекарств, продуктов, оплатой жилищно-коммунальных услуг, выгулом домашних животных. То есть помогаем людям пенсионного возраста, которые сейчас должны находиться на самоизоляции, – рассказала Миннибаева. – Не было даже сомнений, идти или не идти помогать, потому что изначально, когда мы выбирали медицинскую профессию, понимали, что наша помощь может понадобиться в любой момент».