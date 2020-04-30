 

Джонсон объявил о преодолении пика коронавируса в Великобритании

30.04.2020, 21:30, Новости дня

В Великобритании пройден пик вспышки нового коронавируса, за сутки в стране скончались 674 пациента, общее число жертв увеличилось до 26,7 тыс., сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Анализы 171 тыс. 253 человек оказались положительными, это означает увеличение на 6 тыс. 32 человека по сравнению со вчерашним днем. К сожалению, из тех пациентов, анализы которых оказались положительными на коронавирус, 26 тыс. 711 умерли, это увеличение на 674 пациента со вчерашнего дня», – сказал Джонсон, информирует ТАСС.

По словам премьера, Великобритания преодолела пик вспышки инфекции. «Я могу подтвердить, что мы впервые преодолели пик этой болезни. Мы преодолели пик и движемся по нисходящей», – сообщил он.

«Теперь жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не пережили второй пик», – подчеркнул глава правительства.

Джонсон также пообещал довести ситуацию с тестированием населения на коронавирус к желаемым показателям, чтобы, как обещало правительство, ежедневно тестировать до 100 тыс. человек.

«Вы еще услышите много в предстоящие пару дней по поводу проведения анализов. Бесспорно, путь, который должен быть пройден, долог», – сказал он.

Джонсон пообещал представить на следующей неделе «всеобъемлющий план» по восстановлению экономики в стране.

«Коротко говоря, [план будет о том], как мы можем продолжать подавлять болезнь и в то же самое время перезапустить экономику», – добавил премьер.

Он отметил, что ношение масок в общественных местах будет полезно «по эпидемиологическим причинам, но также даст людям необходимую уверенность в том, что они могут вернуться на работу».

Джонсон ранее отказался ослаблять карантин в Британии. Сам Джонсон 26 апреля после перенесенной болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, вернулся в свою официальную резиденцию а Даунинг-стрит, 10.



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