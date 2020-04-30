Стали известны результаты теста на коронавирус у вице-премьера Хуснуллина
30.04.2020, 21:30, Новости дня
Тест на коронавирус у зампреда правительства Марата Хуснуллина отрицательный, сообщила пресс-служба вице-премьера.
«Все совещания проходят онлайн. Тест сдавал – результат отрицательный», – передает РИА «Новости» слова представителя Хуснуллина.
Напомним, Мишустин в четверг сообщил президенту Владимиру Путину, что заболел коронавирусом. Исполняющим обязанности премьера был назначен первый зампред Андрей Белоусов.
Мишустин сообщил, что у него высокая температура, он чувствует себя нездоровым.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет