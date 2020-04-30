Вирусолог Елена Белова назвала ситуацию с COVID-19 в России парадоксальной

30.04.2020, 21:30, Разное

Елена Белова, являющаяся врачом-инфекционистом и сотрудником Международного центра РУДН, назвала ситуацию с заболеваемостью новым вирусом COVID-19 в РФ парадоксальной. Количество пациентов с инфекцией в стране мало, но в то же время велико.

Показатели заболеваемости в РФ, если сравнивать с данными по всему миру, весьма неоднозначны. Если меры борьбы с пандемией не будут усилены, то в стране к середине мая будет более 200 000 больных COVID-19. В настоящее время кардинально переломить ход развития ситуации с эпидемией не представляется возможным.

В интервью корреспондентам издания “Известия” вирусолог Елена Белова сообщила, что сейчас в мире зафиксировано свыше трех миллионов случаев заболевания COVID-19. С учетом того, что инфекция передается воздушно-капельным путем, количество зараженных в РФ одновременно велико и мало, хотя это звучит парадоксально, – отметила эксперт.

В настоящее время РФ занимает второе в мире место по показателям прироста новых заболеваний коронавирусом, по данным общего количества положительных тестов – восьмое место. Некоторые специалисты призывают ужесточить имеющиеся меры, чтобы достичь перелома в ситуации с заболеваемостью.



По словам Сергея Нетесова, представляющего Новосибирский госуниверситет, следует сделать тестирование всех, кто прибывает из других стран максимально быстрым, а также разделить их на неинфицированных и инфицированных. Далее обе группы необходимо отправить в разные места на карантин, который будет длиться две недели, а перед выпиской повторно проводить тестирование. Он настаивает на изоляции всех тех, кто контактировал с зараженными, проверке их на COVID-19 и осуществлении теста через неделю.