Объявлено о коронавирусе у Мишустина

30.04.2020, 21:30, Разное

У главы российского правительства Михаила Мишустина был обнаружен коронавирус. Стать исполняющим обязанности премьер-министра он предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

О том, в каком состоянии находится Мишустин, не уточняется. По некоторым сведениям, у него зафиксирована температура 39. Диагноз был поставлен после того, как тест на коронавирус дал положительный результат.

Михаил Мишустин сообщил о своем заболевании Владимиру Путину. Российский лидер поблагодарил премьер-министра за работу и пожелал ему скорейшего выздоровления.

“Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан”, – отметил президент России.

“Когда окажетесь в больнице – позвоните обязательно. Жду вашего звонка”, – добавил Владимир Путин. Михаил Мишустин подчеркнул, что он будет оставаться на связи с правительством. Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме.

Напомним, коронавирус в России продолжает набирать обороты, Эксперты ожидают, что в ближайшее время эпидемия достигнет пика, а затем – выйдет на плато. Однако пока статистика показывает увеличение числа заразившихся за день.