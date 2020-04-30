Мнение: Ликвидация боевиков в Екатеринбурге

30.04.2020, 21:17, Разное

Появилось видео с кадрами КТО в Екатеринбурге https://colonelcassad.livejournal.com/5830075.html, где ночью были уничтожены трое боевиков, готовивших теракты в городе.

Как сообщают в НАК, все трое убитых являлись сторонниками ИГИЛ.

Операция началась в районе ноля часов и продолжалась до 5 утра. Перед ее началом жителей близлежащих домов эвакуировали. В 6 утра режим КТО в Екатеринбурге был снят.