 

Мнение: Ликвидация боевиков в Екатеринбурге

30.04.2020, 21:17, Разное

Появилось видео с кадрами КТО в Екатеринбурге https://colonelcassad.livejournal.com/5830075.html, где ночью были уничтожены трое боевиков, готовивших теракты в городе.
Как сообщают в НАК, все трое убитых являлись сторонниками ИГИЛ.

Операция началась в районе ноля часов и продолжалась до 5 утра. Перед ее началом жителей близлежащих домов эвакуировали. В 6 утра режим КТО в Екатеринбурге был снят.

Источник: Colonel Cassad



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