Началась акция «Письмо Победы»

30.04.2020, 21:16, Новости дня

В преддверии 9 мая стартовала акция «Письмо Победы», в рамках которой любой желающий может написать теплые слова ветеранам, поблагодарить их и поздравить героев с Днем Победы.

Для того, чтобы сказать «спасибо» лично, необходимо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и, перейдя через баннер «Письмо Победы», скачать специальный бланк. Написанное письмо со словами благодарности нужно отправить на электронную почту [email protected] Если автор письма лично не знает героя, он все равно может написать свои слова благодарности, а «Волонтеры Победы» передадут поздравление ветеранам, которым помогают.

«К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, а из-за коронавируса мы вынуждены были изменить способы их поздравления с Днем Победы. Сейчас мы не можем, как раньше, прийти к ним домой и пообщаться за чашечкой чая. Но мы можем поздравить их с помощью писем. Волонтеры Победы призывают жителей нашей страны присоединиться к акции и написать свои слова благодарности, а активисты из разных поселков, городов и стран доставят их до наших героев», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.