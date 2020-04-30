 

Началась акция «Письмо Победы»

30.04.2020, 21:16, Новости дня

В преддверии 9 мая стартовала акция «Письмо Победы», в рамках которой любой желающий может написать теплые слова ветеранам, поблагодарить их и поздравить героев с Днем Победы.

Для того, чтобы сказать «спасибо» лично, необходимо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и, перейдя через баннер «Письмо Победы», скачать специальный бланк. Написанное письмо со словами благодарности нужно отправить на электронную почту [email protected] Если автор письма лично не знает героя, он все равно может написать свои слова благодарности, а «Волонтеры Победы» передадут поздравление ветеранам, которым помогают.

«К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, а из-за коронавируса мы вынуждены были изменить способы их поздравления с Днем Победы. Сейчас мы не можем, как раньше, прийти к ним домой и пообщаться за чашечкой чая. Но мы можем поздравить их с помощью писем. Волонтеры Победы призывают жителей нашей страны присоединиться к акции и написать свои слова благодарности, а активисты из разных поселков, городов и стран доставят их до наших героев», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Мужчин предупредили об уязвимости перед коронавирусом

22.04 / Песков назвал чушью публикации о разговоре Путина и бен Сальмана на повышенных тонах

11.04 / Обозреватель Guardian – из Китая пытаются сделать коронавирусного козла отпущения

14.04 / “Внимательно слежу за ситуацией”. Зеленский на 10-й день прокомментировал пожары в Чернобыльской зоне

15.04 / Рошаль поддержал инициативу «Молодежки ОНФ» по оказании помощи больницам

08.04 / Авиакомпании с 20 марта вернули из-за рубежа свыше 164 тыс. россиян

30.04 / Назван самый полезный способ приготовления кофе

27.04 / Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

15.04 / Власти Чили включили умерших от коронавируса в число излечившихся

27.03 / Рада проведет “уличную” сессию, в “Слуге народа” – грандиозный раскол. Главное из Telegram-каналов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска